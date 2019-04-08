Армения и Руанда будут реализовывать совместные инновационные и исследовательские программы

В рамках официального визита в Руанду 7 апреля делегация во главе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном посетила центр “Smart Africa”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении. Цель созданного руководителями и правительствами африканских стран центра “Smart Africa”, объединяющего 25 стран континента - обеспечение стабильного социально-экономического развития континента, а также создание экономики, основанной на цифровой повестке и инновациях.

В Центре состоялась встреча министра иностранных дел Мнацаканяна и возглавляемой им делегации с генеральным директором Центра Лациной Коне. Он представил достижения в сфере электронного управления и технологий, программы по оцифровке Африканского континента и возможности применения в них опыта других стран.

Зограб Мнацаканян представил Лацину Коне принятую правительством Армении программу умного развития, стержнем которой является формирование благоприятной среды для сплочения имеющегося в сфере потенциала. В плане сотрудничества и предметного обсуждения возможностей и перспектив внедрения армянского опыта на Африканском континенте министр Мнацаканян отметил важность включения в состав своей делегации представителей сферы ИТ Армении.

Руководитель бизнес - развития Фонда “Инкубатор предприятий” Амалия Егоян и руководитель бизнес - развития компании “ IUnetworks” Левон Бабаян представили опыт Армении в сфере информационных технологий, творческого образования и электронного управления, подчеркнув важность инициирования в этих сферах программ, направленных на обмен опытом с африканскими странами.

В конце встречи руководитель бизнес - развития Фонда “Инкубатор предприятий” - Амалия Егоян, прибывшая в Руанду в составе делегации, возглавляемой министром Мнацаканяном, подписала Меморандум о взаимопонимании с Центром “Smart Africa”, которым предусматривается реализация совместных инновационных и исследовательских программ между Арменией и Руандой, сотрудничество в сферах высоких технологий и инженерии, стимулирование связей между университетами, взаимодействие бизнес – кругов.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил также подготовительные работы к предстоящему в октябре в Ереване 23-му Всемирному форуму по информационным технологиям.