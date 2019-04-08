В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.

Британские власти планируют бороться, в первую очередь, с экстремистскими материалами в интернете, преследованием, троллингом, насилием, преступлениями против несовершеннолетних, незаконными видами порнографии, криминальной активностью и терроризмом. По заявлению министерства, британское правительство намерено сделать Соединенное Королевство самым безопасным государством для онлайн-активности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Независимый регулятор будет создан для ужесточения существующих стандартов. Планируется обязать компании, владеющие социальными медиа, внедрить инструменты защиты пользователей. Для компаний будут введены высокие штрафы, если такие меры не будут приняты", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.