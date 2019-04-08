Познер назвал способ объединить россиян

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — сказал он. По словам телеведущего, только когда народ поверит, его может объединить что-то одно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Познер уверен, что «это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим». При этом телеведущий считает, что на основе православия национальную идею создать не удастся.