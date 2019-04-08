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Армянские шахматисты выступают на международном турнире в Исландии


Три гроссмейстера, представляющих Армению, примут участие в Международном  открытом турнире “Рейкьявик Gamma”, организованном Федерацией шахмат Исландии.

Как передает «Арменпресс», за призовые места будут бороться бывший член сборной Сергей Мовсесян, Тигран Петросян и Роберт Ованнисян.

Международный открытый турнир  “Рейкьявик  Gamma” проводится по швейцарскому классу и состоит из 9 туров. В турнире принимают участие  150 шахматистов.




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