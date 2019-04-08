Армянские шахматисты выступают на международном турнире в Исландии

Три гроссмейстера, представляющих Армению, примут участие в Международном открытом турнире “Рейкьявик Gamma”, организованном Федерацией шахмат Исландии.

Как передает «Арменпресс», за призовые места будут бороться бывший член сборной Сергей Мовсесян, Тигран Петросян и Роберт Ованнисян.

Международный открытый турнир “Рейкьявик Gamma” проводится по швейцарскому классу и состоит из 9 туров. В турнире принимают участие 150 шахматистов.