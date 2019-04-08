На международном турнире греко-римские борцы Армении завоевали медали

Члены молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе завоевали медали на международном турнире.

Как передает «Арменпресс», на молодежном турнире по греко-римской борьбе им. Сураката Асиятилова Тигран Минасян (60 кг) и Малхас Амоян (72 кг) завоевали серебряные медали. А Саак Оганесян (60 кг) и Акоп Багдасарян (87 кг) - бронзовые.