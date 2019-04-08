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Бако Саакян встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином II


8 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата Президента Республики Арцах, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся связей между государством и церковью, государственного строительства, внешней и внутренней политики и армянского единства.

Обе стороны подчеркнули важную роль Армянской апостольской церкви в деле государственного строительства, сохранения армянской национальной идентичности, укрепления триединства Армения – Арцах – диаспора.

Во встрече принял участие и предводитель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян.




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