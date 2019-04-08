Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку

Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Об этом в воскресенье сообщил в Twitter президент Дональд Трамп.

"Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, я хочу поблагодарить ее за службу", - написал глава Белого дома. Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Уверен, что Кевин отлично справится с этой должностью!" - добавил американский лидер. По данным информационного портала Axios, президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности, в отношении строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.