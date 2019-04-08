Автодороги в РА - в основном проходимы
На территории Армении 8 апреля, по положению на 08:30, автодороги в основном проходимы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщило, что водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами. Согласно информации, полученной из Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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