Автодороги в РА - в основном проходимы

На территории Армении 8 апреля, по положению на 08:30, автодороги в основном проходимы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщило, что водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами. Согласно информации, полученной из Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов автомобилей.