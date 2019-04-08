Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Автодороги в РА - в основном проходимы


На территории Армении 8 апреля, по положению на 08:30, автодороги в основном проходимы. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщило, что водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.  Согласно информации, полученной из Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, автодорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов автомобилей.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации