Предстоящие на 8 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Для оказания помощи пострадавшим от наводнения в Исламской Республике Иран сегодня, 8 апреля, из МЧС отправится колонна гуманитарной помощи. В мероприятии примут участие министр по ЧС Феликс Цолакян и Чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в РА Сейед Казем Саджади.

По решению Председателя НС, по инициативе правительства РА созывается внеочередное заседание НС - по повестке дня инициатора.

Делегация во главе с председателем НС РА Араратом Мирзояном находится в Государстве Катар” для участия в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

В рамках программы, финансируемой Европейским союзом “Развитие наблюдательских возможностей и стимулирование законности парламентских выборов в Армении” будет представлен Итоговый доклад наблюдательской миссии на внеочередных выборах НС РА.

Проблемы озера Севан и управления водными ресурсами находятся в центре внимания специалистов. Доктор географических наук Карине Даниелян совместно с доктором биологических наук Мариам Авакян представят соответствующим ведомствам свои вопросы.

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