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Давид Тоноян: руководство Азербайджана должно подготовить свою армию к миру


Министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами отреагировал на прозвучавшие недавно воинственные заявления  Азербайджана.

«Мы желаем не войны, а военно-политическое руководство Азербайджана должно подготовить свою армию к миру», - заявил 7 апреля Давид Тоноян в военном пантеоне «Ераблур».

Как передает Арменпресс со ссылкой на news.am в пантеоне «Ераблур» находились также новоизбранные члены правления добровольческого союза «Еркрапа», новоизбранный председатель правления Сасун Микаелян. Они возложили цветы к могилам погибших военных.

7 апреля состоялся 12-й  внеочередной съезд  Союза добровольцев «Еркрапа», на котором председателем правления был избран Сасун Микаелян




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