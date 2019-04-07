В Армении потеплеет на 8-10 градусов, осадков не ожидается

На территории РА днем 7-го апреля и 8-12 апреля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем с 7-9 апреля температура воздуха повысится на 8-10 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 7-го апреля и 8-12 апреля ожидается погода без осадков.