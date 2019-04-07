Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

В Армении потеплеет на 8-10 градусов, осадков не ожидается


На территории РА  днем 7-го апреля и   8-12 апреля  ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем с 7-9 апреля температура воздуха повысится на 8-10 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 7-го апреля и  8-12 апреля  ожидается погода без осадков.




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