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Католикос  Всех Армян Гарегин  II  направил патриаршее послание  по случаю праздника Благовещения и освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте


7 апреля  Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви  Католикос  Всех Армян Гарегин  II  направил патриаршее послание  по случаю праздника Благовещения и освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте.

На церемонии присутствовали  президент Республики Арцах Бако Саакян, спикер парламента  НС Арцаха Ашот Гулян, высшее духовенство Арцахской  епархии, представители  руководства Армении и Арцаха, а  также  епархий  Армении, верующие, гости.

Как стало известно  Арменпресс с сайта  Святого Эчмиадзина в  Facebook, в  ходе  церемонии освящения, был   празднично убран  алтарь, и  в сопровождении псалмов освящена церковь. 

Затем состоялось освящение  алтаря, в  котором участвовали предстоятель Арцахской  епархии, архиепископ  Паргев Мартиросян, ответственный  за внешние  отношения  и протокол Св.Престола  архиепископ Натан Ованнисян, предстоятель Гугаркской  епархии архиепископ Сепух Чулджян, предстоятель Ширакской  епархии архиепископ Микаел Ачапахьян и др. 

По окончания  освящения  алтаря Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II вознес молитву  выступил с посланием.

 

Полный  текст послания  на  армянском читайте  на  сайте  Арменпресс на армянском языке.

 




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