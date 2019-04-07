7 апреля Первоиерарх Армянской Апостольской церкви Католикос Всех Армян Гарегин II направил патриаршее послание по случаю праздника Благовещения и освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте.

На церемонии присутствовали президент Республики Арцах Бако Саакян, спикер парламента НС Арцаха Ашот Гулян, высшее духовенство Арцахской епархии, представители руководства Армении и Арцаха, а также епархий Армении, верующие, гости.

Как стало известно Арменпресс с сайта Святого Эчмиадзина в Facebook, в ходе церемонии освящения, был празднично убран алтарь, и в сопровождении псалмов освящена церковь.

Затем состоялось освящение алтаря, в котором участвовали предстоятель Арцахской епархии, архиепископ Паргев Мартиросян, ответственный за внешние отношения и протокол Св.Престола архиепископ Натан Ованнисян, предстоятель Гугаркской епархии архиепископ Сепух Чулджян, предстоятель Ширакской епархии архиепископ Микаел Ачапахьян и др.

По окончания освящения алтаря Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II вознес молитву выступил с посланием.

Полный текст послания на армянском читайте на сайте Арменпресс на армянском языке.