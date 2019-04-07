Парламент Кипра в  кратчайшие  сроки ратифицирует  Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве  ЕС-РА

В рамках 140-й сессии Межпарламентского союза спикер НС РА Арарат Мирзоян 7 апреля встретился с председателем палаты представителей Республики Кипр Деметрисом Силурисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, спикер НС РА подчеркнул крепкие связи между двумя дружественными народами, которые зиждутся на историко-культурной, духовной и ценностной основе.

Арарат Мирзоян отметил, что Кипр – первая в Европе и вторая в мире страна, признавшая и осудившая Геноцид армян. В свою очередь и национальное собрание Армении приняло резолюцию об осуждении геноцида понтийских греков и ассирийцев в Османской империи.

Спикер НС РА отметил важность ратификации в парламенте Кипра в кратчайшие сроки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и РА.

Деметрис Силурис отметил, что Соглашение еще на прошлой неделе было представлено в законодательный орган и что оно будет ратифицировано в самые сжатые сроки. Он пригласил Арарата Мирзояна посетить Кипр с официальным визитом. Предложение было с удовольствием принято.

Собеседники обсудили предложение о создании трехстороннего формата сотрудничества Кипр-Армения-Греция, выразив готовность приложить усилия по реализации этой инициативы.