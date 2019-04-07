Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

Парламент Кипра в  кратчайшие  сроки ратифицирует  Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве  ЕС-РА


В  рамках 140-й  сессии Межпарламентского союза спикер НС РА  Арарат Мирзоян 7 апреля  встретился с  председателем  палаты  представителей Республики Кипр  Деметрисом   Силурисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, спикер НС РА   подчеркнул крепкие  связи между  двумя дружественными народами, которые  зиждутся на  историко-культурной, духовной и ценностной  основе.

Арарат Мирзоян отметил, что Кипр – первая в Европе  и вторая в  мире  страна, признавшая и осудившая Геноцид армян. В  свою очередь и национальное  собрание  Армении  приняло резолюцию об осуждении геноцида понтийских греков  и ассирийцев в  Османской  империи.

Спикер НС РА отметил важность  ратификации в  парламенте  Кипра  в  кратчайшие  сроки  Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве  между ЕС и РА.

Деметрис  Силурис отметил, что Соглашение  еще на прошлой  неделе  было представлено в  законодательный орган и что оно будет ратифицировано в  самые  сжатые  сроки.  Он пригласил Арарата  Мирзояна  посетить Кипр с официальным визитом. Предложение  было с удовольствием принято.

 Собеседники обсудили  предложение  о создании трехстороннего формата  сотрудничества  Кипр-Армения-Греция, выразив  готовность приложить усилия по реализации этой  инициативы.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации