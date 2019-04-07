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В мае Сасун Микаелян сложит полномочия  председателя  правления партии «Гражданский  договор»


Новоизбранный  глава правления Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян  в мае сложит полномочия  председателя  правления партии «Гражданский  договор».

Как передает Арменпресс, об этом  он сообщил на пресс-конференции  после 12-го  внеочередного съезда  Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля. 

«Я не могу быть одновременно председателем правления  СДЕ  и  председателем  правления партии «Гражданский  договор». Согласно уставу партии ГД, председатель может быть на посту 2 года. Срок  моих полномочий  истек. В мае состоится  съезд, и я  сложу  полномочия», - сказал   Сасун Микаелян.

Он отметил, что СДЕ  никогда  не станет придатком какой-либо партии.




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