В мае Сасун Микаелян сложит полномочия председателя правления партии «Гражданский договор»
Новоизбранный глава правления Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян в мае сложит полномочия председателя правления партии «Гражданский договор».
Как передает Арменпресс, об этом он сообщил на пресс-конференции после 12-го внеочередного съезда Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля.
«Я не могу быть одновременно председателем правления СДЕ и председателем правления партии «Гражданский договор». Согласно уставу партии ГД, председатель может быть на посту 2 года. Срок моих полномочий истек. В мае состоится съезд, и я сложу полномочия», - сказал Сасун Микаелян.
Он отметил, что СДЕ никогда не станет придатком какой-либо партии.
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