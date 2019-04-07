В мае Сасун Микаелян сложит полномочия  председателя  правления партии «Гражданский  договор»

Новоизбранный глава правления Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян в мае сложит полномочия председателя правления партии «Гражданский договор».

Как передает Арменпресс, об этом он сообщил на пресс-конференции после 12-го внеочередного съезда Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля.

«Я не могу быть одновременно председателем правления СДЕ и председателем правления партии «Гражданский договор». Согласно уставу партии ГД, председатель может быть на посту 2 года. Срок моих полномочий истек. В мае состоится съезд, и я сложу полномочия», - сказал Сасун Микаелян.

Он отметил, что СДЕ никогда не станет придатком какой-либо партии.