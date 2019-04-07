Сасун Микаелян единогласно избран председателем правления  СДЕ

На 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля председателем правления СДЕ единогласно избран Сасун Микаелян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил член правления СДЕ Ара Кетикян после первого заседания новоизбранного правления СДЕ.

«На заседании было одно предложение, которое прошло единогласно. Решением правления председателем правления СДЕ избран Сасун Микаелян», - сказал Кетикян.

На 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля было решено сократить число членов правления до 25. В составе новоизбранного правления СДЕ: Манвел Оганян, Овик Оганян, Арам Саркисян, Мукуч Сапеян, Барсег Барсегян, Гарник Микаелян, Гарник Хачатрян, Андраник Мкртчян, Сасун Микаелян, Сурен Барсегян, Манвел Егиазарян, Ара Кетикян, Гукас Улиханян, Андраник Кочарян, Вагаршак Арутюнян, Акоп Акопян, Мартин Карапетян, Армен Мхитарян, Манвел Овсепян, Хачик Галстян, Грант Саркисян, Вардан Петросян, Рустам Гаспарян, Степан Никогосян.