Зограб Мнацаканян принял участие  в  международной конференции, посвященной 25- летию Геноцида в  Руанде  

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие в международной конференции «Квибука 25», посвященной 25-летию Геноцида в Руанде.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте МИД в Facebook.

«Зограб Мнацаканян принял участие в международной конференции «Квибука 25» посвященной 25-ой годовщине Геноцида в Руанде. Со специальным докладом выступил Специальный советник Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг, который подчеркнул важность проведения Третьего глобального форума «Против преступления геноцида» в Ереване, в ходе которого была отмечена особая роль образования в деле предупреждения геноцидов.

На полях конференции также состоялась встреча Зограба Мнацаканяна и Адама Диенга.

Собеседники подчеркнули необходимость укрепления правовых норм и механизмов по предупреждению в рамках ООН. В этой связи, стороны особо отметили роль образования и памяти о жертвах в деле предотвращения геноцидов», говорится в сообщении.