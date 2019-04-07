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Зограб Мнацаканян принял участие  в  международной конференции, посвященной 25- летию Геноцида в  Руанде  


Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие  в  международной конференции «Квибука 25», посвященной 25-летию Геноцида в  Руанде.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте  МИД  в  Facebook.

«Зограб Мнацаканян принял участие в международной конференции «Квибука 25» посвященной 25-ой годовщине Геноцида в Руанде. Со специальным докладом выступил Специальный советник Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг, который подчеркнул важность проведения Третьего глобального форума «Против преступления геноцида» в Ереване, в ходе которого была отмечена особая роль образования в деле предупреждения геноцидов.

На полях конференции также состоялась встреча Зограба Мнацаканяна и Адама Диенга.

Собеседники подчеркнули необходимость укрепления правовых норм и механизмов по предупреждению в рамках ООН. В этой связи, стороны особо отметили роль образования и памяти о жертвах в деле предотвращения геноцидов», говорится  в  сообщении.

 




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