Позиция  главы  ССС неизменна: будучи  на свободе,  Роберт Кочарян может препятствовать выявлению истины  в  уголовном деле  

По мнению главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, будучи на свободе, Роберт Кочарян может чинить препятствия на пути выявления истины в уголовном деле.

Как передает Арменпресс, так заявил он в беседе с журналистами 7 апреля.

«Дней 15 назад ССС вновь обратилась в суд с ходатайством о продлении срока нахождения Роберта Кочаряна под арестом. Стало быть, наша позиция неизменна в том, что находясь на свободе, Роберт Кочарян может чинить препятствия на пути выявления истины в уголовном деле. Это решение суда, и вышестоящие судебные инстанции единодушны в том, что наше ходатайство обоснованно, что есть опасность, что Роберт Кочарян может торпедировать следствие», - сказал Хачатрян.

На основании достаточности доказательств, собранных ССС в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В качестве обвиняемого по первой части статьи №300.1 УК Армении по тому же делу 3 июля 2018г. привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике. В качестве меры пресечения в отношении Микаэла Арутюняна избран арест.