Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

Позиция  главы  ССС неизменна: будучи  на свободе,  Роберт Кочарян может препятствовать выявлению истины  в  уголовном деле  


По мнению главы  Специальной  следственной  службы  Сасуна Хачатряна, будучи  на свободе,  Роберт Кочарян может чинить препятствия на пути выявления истины  в  уголовном деле.

Как  передает Арменпресс, так  заявил он  в  беседе с журналистами 7 апреля. 

«Дней 15 назад ССС вновь обратилась в суд с ходатайством о продлении срока нахождения  Роберта  Кочаряна  под арестом. Стало быть, наша позиция  неизменна в том, что находясь на  свободе,  Роберт Кочарян может чинить препятствия на пути выявления истины  в  уголовном деле.  Это решение  суда, и вышестоящие  судебные  инстанции единодушны в том, что наше ходатайство обоснованно, что есть опасность, что Роберт Кочарян может торпедировать следствие», - сказал Хачатрян.

 На основании  достаточности доказательств, собранных  ССС  в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В качестве обвиняемого по первой части статьи №300.1 УК Армении  по тому  же делу 3 июля 2018г.  привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике. В качестве меры пресечения в отношении Микаэла  Арутюняна избран  арест.    

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации