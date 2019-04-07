Глава  ССС опровергает утверждения, что  в  событиях 1 Марта  ВС были привлечены после  объявления  чрезвычайного положения

Вооруженные силы были вовлечены в события 1 Марта 2008г. до объявления чрезвычайного положения.

«Вооруженные силы были вовлечены в события 1 Марта 2008г. согласно тайному приказу 0038 23 февраля. Чрезвычайное положение было введено 1 марта», - сказал Хачатрян.

Как передает Арменпресс, так заявил Сасун Хачатрян в беседе с журналистами 7 апреля – в ответ на утверждения Роберта Кочаряна и его защиты.

На основании достаточности доказательств, собранных ССС в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В качестве обвиняемого по первой части статьи №300.1 УК Армении по тому же делу 3 июля 2018г. привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике. В качестве меры пресечения в отношении Микаэла Арутюняна избран арест.