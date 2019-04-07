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Глава  ССС опровергает утверждения, что  в  событиях 1 Марта  ВС были привлечены после  объявления  чрезвычайного положения


Вооруженные силы  были  вовлечены  в  события  1 Марта  2008г. до  объявления  чрезвычайного положения.

«Вооруженные силы  были  вовлечены  в  события  1 Марта  2008г. согласно тайному  приказу 0038 23 февраля. Чрезвычайное  положение  было введено 1  марта», - сказал Хачатрян. 

Как  передает Арменпресс, так  заявил Сасун  Хачатрян  в  беседе с журналистами 7 апреля – в  ответ на утверждения  Роберта  Кочаряна и его защиты.

На основании  достаточности доказательств, собранных  ССС  в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В качестве обвиняемого по первой части статьи №300.1 УК Армении  по тому  же делу 3 июля 2018г.  привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике. В качестве меры пресечения в отношении Микаэла  Арутюняна избран  арест.    

 




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