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Никол Пашинян вновь подтверждает: проблему  карабахского конфликта  решают народы


Любое  правительство или власть проявляют самомнение, если полагают, что именно они решают  проблему  карабахского конфликта. Проблему  карабахского конфликта решают три субъекта — народы.    

Как передает Арменпресс, так заявил  на   12-м  внеочередном съезде  Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля  премьер-министр РА  Никол Пашинян.

«Любой  вариант разрешения  карабахского конфликта  должен быть приемлем для  народа Армении, народа Арцаха, народа Азербайджана.  Идти на решение  конфликта  НК — значит идти в ногу с народом, в  противном случае любой  вариант  обречен на  провал», - сказал Пашинян.   

 




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