Никол Пашинян вновь подтверждает: проблему  карабахского конфликта  решают народы

Любое правительство или власть проявляют самомнение, если полагают, что именно они решают проблему карабахского конфликта. Проблему карабахского конфликта решают три субъекта — народы.

Как передает Арменпресс, так заявил на 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Любой вариант разрешения карабахского конфликта должен быть приемлем для народа Армении, народа Арцаха, народа Азербайджана. Идти на решение конфликта НК — значит идти в ногу с народом, в противном случае любой вариант обречен на провал», - сказал Пашинян.