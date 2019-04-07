Никол Пашинян вновь подтверждает: проблему карабахского конфликта решают народы
Любое правительство или власть проявляют самомнение, если полагают, что именно они решают проблему карабахского конфликта. Проблему карабахского конфликта решают три субъекта — народы.
Как передает Арменпресс, так заявил на 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Любой вариант разрешения карабахского конфликта должен быть приемлем для народа Армении, народа Арцаха, народа Азербайджана. Идти на решение конфликта НК — значит идти в ногу с народом, в противном случае любой вариант обречен на провал», - сказал Пашинян.
- 15:02 Сасун Микаелян единогласно избран председателем правления СДЕ
- 14:23 Позиция главы ССС неизменна: будучи на свободе, Роберт Кочарян может препятствовать выявлению истины в уголовном деле
- 14:10 Глава ССС опровергает утверждения, что в событиях 1 Марта ВС были привлечены после объявления чрезвычайного положения
- 13:29 Никол Пашинян вновь подтверждает: проблему карабахского конфликта решают народы
- 13:24 Угрозе войны мы ответим повесткой принуждения к миру — премьер-министр РА
- 13:19 Армения предлагает восстановление формата урегулирования карабахского конфликта — Никол Пашинян
- 13:07 На пост председателя правления СДЕ выдвинута кандидатура Сасуна Микаеляна
- 12:49 В присутствии Президента Арцаха и Католикоса всех армян состоялась церемония освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы
- 12:24 Премьер-министр Никол Пашинян присутствует на 12-м внеочередном съезде СДЕ
- 12:00 Зограб Мнацаканян и Луиз Мушикивабо обсудили приоритеты председательства Армении на саммите Франкофонии
- 11:45 Президент Армен Саркисян в Португалии примет участие в ежегодной встрече аналитического центра Horasis
- 11:07 Анна Акопян провела в Бостоне многочисленные общинные встречи
- 10:55 На автодороге Сотк-Карвачар и в Горисе туман
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 06.04-18:00 Глава МИД Египта заявил, что Каир работает над безопасностью аэропортов
- 06.04-16:36 На территории Армении автодороги в основном проходимы
- 06.04-16:30 Мы сотрудничаем с Руандой по предотвращению геноцидов на международном уровне — Зограб Мнацаканян
- 06.04-16:19 Анонс мероприятий на 8 апреля
- 06.04-16:06 Анонс мероприятийна 7апреля
- 06.04-15:53 Армен Саркисян и АнтониуГутерриш не видят альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта
- 06.04-15:30 Полицейские Мегри обнаружили у иранцев психотропные таблетки и опиеподобные массы
- 06.04-14:52 Полиция Иджевана выявила случай незаконной вырубки деревьев
- 06.04-14:40 Арестован адвокат Ваагн Даниелян — ССС
- 06.04-14:16 Сотрудники Масисского отделения полиции выявили случай дачи взятки
- 06.04-14:00 Миша из Арцаха, участник группы Меладзе, прошел в финал телепроекта «Голос. Дети»
- 06.04-13:46 Армен Саркисян принял участие в церемонии открытия регионального форума Всемирного экономического форума в Иордании
- 06.04-13:14 Начальник Генштаба ВС РА посетил передовую в Арцахе 13:14
- 06.04-13:03 За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз
- 06.04-12:37 Власти 20 штатов США предъявили судебный иск против Трампа, причина — строительство стены на границе с Мексикой
- 06.04-12:30 Премьер-министру представлен ряд реализованных ЦБ и министерством финансов исследований
- 06.04-12:05 При взрывах в Афганистане погибли два человека
- 06.04-11:47 7 апреля в Степанакерте состоится официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери
- 06.04-11:42 Каждые 36 часов в Армении диагностируется рак шейки матки — Арсен Торосян
- 06.04-11:23 Президент Арцаха направил поздравительное послание в связи с Днем материнства и красоты с Днем материнства и красоты
- 06.04-11:21 Европейские индексы - 05-04-19
12:47, 01.04.2019
Просмотрели 1040 раз Никол Пашинян поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб-Нисаном
20:08, 05.04.2019
Просмотрели 895 раз Никол Пашинян посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри, городской автовокзал и аэропорт “Ширак”, встретился с проживающими в домиках гражданами
20:33, 01.04.2019
Просмотрели 884 раз Президенты Армении и Арцаха посетили Талиш и встретились с военнослужащими, принявшими участие в апрельской войне
10:47, 01.04.2019
Просмотрели 874 раз Армен Саркисян встретился с представителями компании IBM
14:19, 31.03.2019
Просмотрели 867 раз Минобороны Армении создает госпиталь 2-го уровня и инженерное подразделение по обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ