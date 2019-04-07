Угрозе войны  мы  ответим повесткой  принуждения  к  миру — премьер-министр РА

С народами Армении и Арцаха не нужно говорить угрозой войны. Угрозе войны Армения ответит повесткой мира, а в случае необходимости - повесткой принуждения к миру.

Как передает Арменпресс, так заявил на 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Нельзя угрожать народу напротив. С народами угрозами не говорят. И вообще – не нужно говорить с нами угрозами. Вообще нельзя угрожать войной. Угрозе войны мы ответим повесткой мира, а в случае необходимости — повесткой принуждения к миру. А на призыв к миру мы ответим повесткой готовности к миру», — сказал премьер-министр РА.

Никол Пашинян отметил, что сегодня утверждение мира и стабильности в регионе – важнейшая задача армянской стороны, и мы будет неустанно действовать в направлении решения этой задачи.