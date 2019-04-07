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Угрозе войны  мы  ответим повесткой  принуждения  к  миру — премьер-министр РА


С народами Армении и Арцаха  не нужно говорить угрозой  войны. Угрозе войны  Армения  ответит повесткой мира, а  в  случае необходимости - повесткой  принуждения  к  миру.

Как передает Арменпресс, так заявил  на   12-м  внеочередном съезде  Союза добровольцев «Еркрапа» 7 апреля  премьер-министр РА  Никол Пашинян.

«Нельзя угрожать народу напротив. С народами угрозами не  говорят. И вообще – не нужно говорить с  нами угрозами. Вообще нельзя угрожать войной. Угрозе войны  мы  ответим повесткой мира, а  в  случае необходимости — повесткой  принуждения  к  миру. А на призыв к  миру  мы  ответим повесткой  готовности к  миру»,  — сказал  премьер-министр РА.

Никол Пашинян отметил, что  сегодня утверждение  мира  и стабильности в  регионе – важнейшая задача армянской  стороны, и мы  будет неустанно действовать в   направлении решения  этой  задачи.   

 




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