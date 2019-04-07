Армения предлагает не изменение, а восстановление формата урегулирования карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, так заявил на 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев “Еркрапа” премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Говорится: Армения или Арцах предлагают изменение формата урегулирования карабахского конфликта, и в качестве победы отмечается, что изменения формата не было. Правительство Армении никогда не ставило вопроса об изменении формата переговорного процесса. Армения ставит вопрос восстановления формата.

То, что переговоры должны проходить в формате Минской группы ОБСЕ, никто не ставит под сомнение. Сегодня переговорный процесс должен идти в той же логике, в какой он и начался в первой половине 1990-х годов. Не может быть и речи о разрешении какого-либо конфликта без участия представителей ключевых сторон этого конфликта. Если мы говорим без присутствия представителей Арцаха, значит мы говорим обо всем, кроме разрешения конфликта», — сказал Никол Пашинян.

Премьер отметил также, что следует внести ясность в значение Мадридских принципов, чтобы можно было заявить, насколько эти принципы приемлемы, и вообще – приемлемы или нет для армянской стороны.