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Армения  предлагает восстановление  формата  урегулирования  карабахского конфликта  —  Никол Пашинян  


Армения  предлагает  не изменение, а восстановление  формата  урегулирования  карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, так заявил на   12-м  внеочередном съезде  Союза добровольцев “Еркрапа” премьер-министр РА  Никол Пашинян.

«Говорится: Армения  или Арцах предлагают изменение  формата  урегулирования  карабахского конфликта, и в качестве  победы  отмечается, что  изменения  формата не было. Правительство Армении никогда не  ставило вопроса об изменении формата переговорного процесса. Армения ставит вопрос  восстановления формата.  

То, что переговоры  должны  проходить в  формате  Минской  группы  ОБСЕ, никто не  ставит под сомнение. Сегодня  переговорный  процесс должен идти в  той  же логике, в  какой  он  и начался в первой  половине 1990-х годов.  Не может быть и речи о разрешении какого-либо конфликта без участия представителей  ключевых сторон этого конфликта.  Если мы  говорим без присутствия представителей Арцаха, значит мы  говорим обо всем, кроме  разрешения конфликта», —  сказал  Никол Пашинян.

Премьер отметил также, что следует внести ясность  в значение  Мадридских принципов, чтобы можно было заявить, насколько эти принципы приемлемы, и вообще – приемлемы  или нет для  армянской  стороны.  




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