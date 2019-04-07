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На пост председателя правления  СДЕ выдвинута  кандидатура   Сасуна Микаеляна


На 12-м  внеочередном съезде  Союза добровольцев “Еркрапа” на пост председателя правления  СДЕ выдвинута  кандидатура   Сасуна Микаеляна - командира добровольческого отряда “Сасун”, депутата НС.

Как  передает Арменпресс, выдвижение  кандидатуры   Сасуна Микаеляна – единодушное  решение  СДЕ.

«Еркрапа может и обязан вернуться к  своим истокам и восстановить свое  место и роль в  укреплении Армянской армии, нашей  государственности, обеспечении безопасности Арцаха и реализации наших общенациональных целей. Это веление  времени, наша святая обязанность и долг перед памятью павших братьев и, наконец, это завет  нашего вечного председателя – спарапета  Вазгена  Саркисяна. И  сегодня мы  здесь не для того, чтобы  раздавать титулы, а  чтобы  исправить свои ошибки», - сказал Микаелян. 

На собрании 11-го февраля члены СДЕ единогласно решили подготовиться к внеочередному съезду, и выдвинуть на пост председателя кандидатуру командира добровольческого отряда “Сасун”, депутата НС Сасуна Микаеляна.

Член Союза добровольцев “Еркрапа”, брат Вазгена Саркисяна - Арам Саркисян, считая свою миссию в Союзе добровольцев "Еркрапа" завершенной на данном этапе, отметил, что СДЕ сегодня имеет исключительную возможность сплочения.

21 июня 2018г. члены  СДЕ постановили приостановить полномочия  Манвела Григоряна в качестве председателя  правления.

 




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