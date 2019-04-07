На 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев “Еркрапа” на пост председателя правления СДЕ выдвинута кандидатура Сасуна Микаеляна - командира добровольческого отряда “Сасун”, депутата НС.

Как передает Арменпресс, выдвижение кандидатуры Сасуна Микаеляна – единодушное решение СДЕ.

«Еркрапа может и обязан вернуться к своим истокам и восстановить свое место и роль в укреплении Армянской армии, нашей государственности, обеспечении безопасности Арцаха и реализации наших общенациональных целей. Это веление времени, наша святая обязанность и долг перед памятью павших братьев и, наконец, это завет нашего вечного председателя – спарапета Вазгена Саркисяна. И сегодня мы здесь не для того, чтобы раздавать титулы, а чтобы исправить свои ошибки», - сказал Микаелян.

На собрании 11-го февраля члены СДЕ единогласно решили подготовиться к внеочередному съезду, и выдвинуть на пост председателя кандидатуру командира добровольческого отряда “Сасун”, депутата НС Сасуна Микаеляна.

Член Союза добровольцев “Еркрапа”, брат Вазгена Саркисяна - Арам Саркисян, считая свою миссию в Союзе добровольцев "Еркрапа" завершенной на данном этапе, отметил, что СДЕ сегодня имеет исключительную возможность сплочения.

21 июня 2018г. члены СДЕ постановили приостановить полномочия Манвела Григоряна в качестве председателя правления.