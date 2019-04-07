В  присутствии Президента  Арцаха и Католикоса всех армян состоялась церемония освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы

7 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с представителями высшего руководства страны принял участие в торжественной церемонии освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Степанакерт.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на мероприятии присутствовали Католикос всех армян Гарегин Второй, многочисленные жители разных населенных пунктов Арцаха, представители Республики Армения и Диаспоры, гости из-за рубежа.