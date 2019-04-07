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В  присутствии Президента  Арцаха и Католикоса всех армян состоялась церемония освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы


7 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с представителями высшего руководства страны принял участие в торжественной церемонии освящения Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы города Степанакерт.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  на мероприятии присутствовали Католикос всех армян Гарегин Второй, многочисленные жители разных населенных пунктов Арцаха, представители Республики Армения и Диаспоры, гости из-за рубежа.




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