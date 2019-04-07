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Премьер-министр Никол Пашинян присутствует на  12-м  внеочередном съезде  СДЕ


Стартовал 12-й  внеочередной съезд  Союза добровольцев “Еркрапа”.

Как передает Арменпресс, на съезде  присутствует Премьер-министр РА  Никол Пашинян.

В  повестке  съезда – выборы  председателя правления  СДЕ.

На собрании 11-го февраля члены СДЕ единогласно решили подготовиться к внеочередному съезду, и выдвинуть на пост председателя кандидатуру командира добровольческого отряда “Сасун”, депутата НС Сасуна Микаеляна.

Член Союза добровольцев “Еркрапа”, брат Вазгена Саркисяна - Арам Саркисян, считая свою миссию в Союзе добровольцев "Еркрапа" завершенной на данном этапе, отметил, что СДЕ сегодня имеет исключительную возможность сплочения.

21 июня 2018г. члены  СДЕ постановили приостановить полномочия  Манвела Григоряна в качестве председателя  правления.




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