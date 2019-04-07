Министр ИД РА Зограб Мнацаканян, находящийся в Руанде с официальным визитом, 6 апреля провел встречу с Генсеком МОФ Луиз Мушикивабо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, Зограб Мнацаканян и Луиз Мушикивабо обсудили приоритеты председательства Армении на саммите Франкофонии и шаги по их реализации. Министр ИД РА подчеркнул, что Армения придает важность стимулированию развития высоких технологий, креативного образования и новаций, и как приоритетное направление председательства в МОФ отметил стимулирование торгово-экономической составляющей и цифровой повестки, эффективного использования потенциала стран-членов МОФ в этой сфере, а также опыта Армении.

Зограб Мнацаканян отметил, что власти Армении проявляют политический интерес к расширению многостороннего сотрудничества со странами Африки, и в этом плане МОФ – прекрасная площадка для расширения взаимовыгодных контактов.

Зограб Мнацаканян и Луиз Мушикивабо обменялись мыслями относительно проблем внутри МОФ, о путях их разрешения, о дальнейших планах, об интеграционных процессах внутри МОФ, а также относительно тесного сотрудничества с другими международными структурами.