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Зограб Мнацаканян и Луиз Мушикивабо обсудили приоритеты  председательства Армении на саммите  Франкофонии


Министр ИД РА Зограб Мнацаканян, находящийся  в  Руанде  с официальным визитом, 6 апреля провел встречу  с Генсеком МОФ  Луиз Мушикивабо.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА, Зограб Мнацаканян и Луиз Мушикивабо обсудили приоритеты  председательства Армении на саммите  Франкофонии и шаги по их реализации. Министр ИД РА  подчеркнул, что  Армения  придает важность  стимулированию развития  высоких технологий, креативного образования и новаций, и как приоритетное  направление  председательства  в  МОФ отметил  стимулирование  торгово-экономической составляющей и цифровой  повестки, эффективного использования  потенциала  стран-членов  МОФ в этой  сфере, а  также опыта  Армении.

Зограб Мнацаканян отметил, что власти Армении проявляют политический  интерес к расширению многостороннего сотрудничества со странами Африки, и в этом плане МОФ – прекрасная площадка для  расширения  взаимовыгодных контактов.

Зограб Мнацаканян и Луиз Мушикивабо обменялись мыслями относительно проблем внутри  МОФ, о путях их разрешения, о дальнейших планах, об интеграционных процессах внутри МОФ, а также относительно тесного сотрудничества  с другими международными структурами.

 




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