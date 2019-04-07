Президент Армен Саркисян в  Португалии примет участие  в ежегодной  встрече  аналитического центра  Horasis

Президент Республики Армения Армен Саркисян 7-9 апреля совершает рабочий визит в Португалию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян примет участие в ежегодной встрече аналитического центра Horasis – крупнейшем мероприятии центра.

Horasis – это независимый аналитический центр, think tank, который предлагает площадку в основном для развитых стран и развивающихся рынков, организует встречи с целью принять стратегические решения для тех вызовов, с которыми в наши дни сталкиваются мир и корпорации. В ряду участников встреч Horasis известные публичные лица, в том числе руководители государств и правительств, директора международных корпораций.

Президент РА в качестве специального спикера выступит в дискуссии «Формируя будущее».

В ходе встречи состоятся встречи Армена Саркисяна с президентом Португалии Марселу Ребелу де Согой и премьер-министром Антониу Коштой.

Состоится также встреча с армянской общиной.

Армен Саркисян посетит также фонд Галуста Гюльбенкяна. Он создан в 1956г. согласно завещанию самого мецената Галуста Гюльбенкяна. Фонд осуществляет разнообразные программы по развитию науки, образования, искусства. Ежегодно фонд предоставляет стипендии и гранты организациям и отдельным лицам – для деятельности в разных областях.