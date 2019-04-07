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Президент Армен Саркисян в  Португалии примет участие  в ежегодной  встрече  аналитического центра  Horasis


Президент Республики Армения Армен Саркисян 7-9 апреля совершает рабочий  визит в  Португалию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен Саркисян   примет участие  в ежегодной  встрече  аналитического центра  Horasis – крупнейшем мероприятии центра.

Horasis – это  независимый аналитический центр, think tank, который предлагает площадку в основном для развитых стран и  развивающихся рынков, организует встречи   с целью принять  стратегические решения для тех вызовов, с которыми в наши дни сталкиваются мир и корпорации. В ряду участников встреч  Horasis  известные публичные лица, в том числе руководители государств и правительств, директора международных корпораций.

Президент РА в качестве  специального спикера выступит в  дискуссии «Формируя будущее».

В ходе  встречи состоятся встречи Армена  Саркисяна с президентом Португалии Марселу Ребелу де  Согой  и премьер-министром Антониу  Коштой.

Состоится также встреча  с армянской  общиной.

Армен Саркисян посетит также фонд Галуста  Гюльбенкяна. Он создан в  1956г. согласно завещанию самого  мецената  Галуста  Гюльбенкяна. Фонд  осуществляет разнообразные  программы по развитию науки, образования, искусства. Ежегодно фонд предоставляет стипендии и гранты  организациям и отдельным лицам – для деятельности в  разных областях.

 




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