Анна  Акопян  провела  в  Бостоне многочисленные  общинные встречи 

Первая остановка супруги премьер-министра РА, председателя Советов попечителей благотворительных фондов «Мой шаг» и City of smile («Город улыбок») Анны Акопян во время визита в Бостон была в Armenian heritage park.

4 апреля Анна Акопян в сопровождении посла РА в США Варужана Нерсесяна, исполнительного директора фонда «Мой шаг» Ованеса Казаряна, исполнительного директора фонда City of smile Эстер Демирчян, шерифа Питера Кюркчяна, сопредседателя Совета попечителей Армянского национального конгресса Америки Энтони Барсамяна, профессора Джорджтаунского университета Ара Назаряна, Синти Казарян и других представителей армянской общины Бостона возложила цветы, воздав дань памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в офисе госпожи Анны Акопян, в тот же день вечером Анна Акопян посетила Армянский музей Америки, где состоялась встреча с представителями армянской общины. В ходе встречи она подчеркнула, что с первых же секунд почувствовала необычайную теплоту и необъяснимую связь.

5 апреля Анна Акопян посетила армянскую школу Св.Степаноса в Бостоне. В сопровождении директора Ури Боямян г-жа Акопян осмотрела школу, пообщалась с учениками, посоветовав им усерднее изучать армянский язык.

«Любите ваш язык, говорите по-армянски, учитесь на нем и обязательно укрепляйте связь с родиной. А лучше всего было бы вам видеть свое будущее именно в Армении. Надеюсь, ваши родители не против такого совета, ибо в мире много хороших мест, но самое теплое солнце и самая вкусная вода – на родине», - сказала она. Кто-то из учеников попросил рассказать о фонде City of smile. Анна Акопян рассказала, что фонд помогает онкобольным детям вылечиться и вернуться к нормальной жизни, в школу.

На вопрос другого ученика, чем можно помочь детям, Анна Акопян подчеркнула: онкобольным детям можно помочь, общаясь с ними, подружившись с ними. Она обещала устроить встречу с детьми фонда в Ереване, когда ученики этой школы приедут на летние каникулы.

В Бостоне Анна Акопян встретилась также с Раффи и Ниной Фесткчянами и представителями армянской общины. Супруга премьера РА подчеркнула, что диаспоральные общины – это богатство Армении, и многие проблемы невозможно было решить без их помощи.

«Армения и Диаспора – это не разные понятия, это единое целое. И это я ощущаю каждый раз, когда бываю в какой-нибудь общине. Мы неизменно чувствуем помощь диаспоры, которая помогает Армении преодолевать вызовы, трудности. Хочу сказать, что пришла пора, когда нам объединиться – не потому, что нужно преодолеть трудности, а чтобы развивать свою страну», - сказала она.

В ходе визита в Бостон Анна Акопян побывала также в архиве «Айреник».