По данным на 10:00 часов 7 апреля на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на автодороге Сотк-Карвачар и в Горисе туман (видимость 30-40 м).

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Министерство ЧС РА сообщает, что 6-го апреля по положению на 16:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

На автодороге Татев-Агван Сюникской области 28 марта произошел камнепад, в результате чего 11-12-й км дороги односторонне закрыт.

С 30 июня-2018 до 24 марта на 139 км трассы Ереван-Мегри идут строительные работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.