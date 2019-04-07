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На автодороге Сотк-Карвачар и в Горисе туман


По данным на 10:00 часов  7 апреля на территории  Армении автодороги  в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   на автодороге Сотк-Карвачар и в Горисе туман (видимость 30-40 м).

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Министерство ЧС РА сообщает, что 6-го апреля по положению на 16:00 часов в Армении автодороги  в основном проходимы.

На автодороге Татев-Агван  Сюникской  области   28 марта  произошел камнепад, в  результате чего 11-12-й км дороги односторонне закрыт.

С 30 июня-2018 до 24 марта  на 139 км трассы  Ереван-Мегри  идут строительные  работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.

 




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