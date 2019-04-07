Время в Ереване: 11:07:36,   7 Апрель

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Пашинян уверяет, что на встрече с президентом Азербайджана в Вене он обсудил вопрос участия Арцаха в переговорах

 

 

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили итоги встречи руководителей Армении и Азербайджана в Вене

 

 

Применение силы не может подавить право народа Арцаха на самоопределение: МИД Армении

 

 

Армен Саркисян и Антониу Гутерриш не видят альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта

 

 

Гарегин II попросил посредничества патриарха Кирилла в освобождении осужденного в Азербайджане Карена Казаряна

 

 

Апрель 2019 года в американском штате Колорадо объявленМесяцем информирования о геноциде

 

 

Бундестаг Германии ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС

 

 

Иметь на границе Армении предсказуемый механизм формирования цен на газ: в Москве состоялось 19-е заседание Армяно-Российской межправительственной комиссии

 

 

Правительство реализует программы по стимуляции сельскохозяйственной деятельности

 

 

Минобороны Армении создает госпиталь 2-го уровня и инженерное  подразделение  по обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ

 

 

Премьер-министру представлена новейшая военная техника Вооруженных сил Республики Армения

 

 

Первым пассажиром нового электропоезда Ереван-Гюмри стал Никол Пашинян

 

 

Директор медучреждения преследовал цель обеспечить протекционизм замминистра здравоохранения: СНБ представляет подробности

 

 

Директору ОООСпайкапредъявлено обвинение. КГД представляет подробности

 

 

Арестован адвокат Ваагн Даниелян — ССС

 

 

Католикос Арам I посетил группу армянских специалистов, осуществляющих гуманитарную миссию Армении в Сирии

 

 

ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента

 

 

Татев Абраамян стала вице-чемпионкой США по шахматам среди женщин

 

 

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