Глава МИД Египта заявил, что Каир работает над безопасностью аэропортов

Египет работает над обеспечением безопасности своих аэропортов и стремится учитывать российский опыт в этом вопросе. Об этом сообщил в субботу глава МИД Египта Самех Шукри по итогам переговоров в Каире с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"У нас беспрецедентно высокий уровень сотрудничества с Россией [в вопросе возобновления полетов российских чартеров на египетские курорты], стремимся учитывать российский опыт, - сказал он, напомнив о многократных визитах делегаций российских экспертов, которые инспектировали принимаемые в аэропортах Египта меры безопасности. - Приветствуем российские делегации в рамках технического взаимодействия для возобновления прямого сообщения с курортами и обязуемся приложить все усилия для обеспечения безопасности, чтобы российские туристы могли вновь отдыхать на египетских курортах". Несмотря на ситуацию в регионе в целом, Египет, как указал министр, делает все возможное для недопущения терроризма на своей территории.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС.