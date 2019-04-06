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На территории Армении автодороги в основном проходимы


Министерство ЧС РА сообщает, что 6-го апреля по положению на 16:00 часов в Армении автодороги  в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,   автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.

На  отрезке  «Мегру сар»  Сюникской области  туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на  автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на  автомобилях с зимними шинами.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларсоткрыта для всех видов автомобилей.




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