На территории Армении автодороги в основном проходимы

Министерство ЧС РА сообщает, что 6-го апреля по положению на 16:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.

На отрезке «Мегру сар» Сюникской области туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларсоткрыта для всех видов автомобилей.