На территории Армении автодороги в основном проходимы
16:36, 6 Апрель, 2019
Министерство ЧС РА сообщает, что 6-го апреля по положению на 16:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.
На отрезке «Мегру сар» Сюникской области туман.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларсоткрыта для всех видов автомобилей.