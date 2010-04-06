Анонс мероприятий на 8 апреля
16:19, Апрель 06, 2019
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- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 06.04-18:00 Глава МИД Египта заявил, что Каир работает над безопасностью аэропортов
- 06.04-16:36 На территории Армении автодороги в основном проходимы
- 06.04-16:30 Мы сотрудничаем с Руандой по предотвращению геноцидов на международном уровне — ЗограбМнацаканян
- 06.04-16:19 Анонс мероприятий на 8 апреля
- 06.04-16:06 Анонс мероприятийна 7апреля
- 06.04-15:53 Армен Саркисян и АнтониуГутерриш не видят альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта
- 06.04-15:30 Полицейские Мегри обнаружили у иранцев психотропные таблетки и опиеподобные массы
- 06.04-14:52 Полиция Иджевана выявила случай незаконной вырубки деревьев
- 06.04-14:40 Арестован адвокат Ваагн Даниелян — ССС
- 06.04-14:16 Сотрудники Масисского отделения полиции выявили случай дачи взятки
- 06.04-14:00 Миша из Арцаха, участник группы Меладзе, прошел в финал телепроекта «Голос. Дети»
- 06.04-13:46 Армен Саркисян принял участие в церемонии открытия регионального форума Всемирного экономического форума в Иордании
- 06.04-13:14 Начальник Генштаба ВС РА посетил передовую в Арцахе 13:14
- 06.04-13:03 За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз
- 06.04-12:37 Власти 20 штатов США предъявили судебный иск против Трампа, причина — строительство стены на границе с Мексикой
- 06.04-12:30 Премьер-министру представлен ряд реализованных ЦБ и министерством финансов исследований
- 06.04-12:05 При взрывах в Афганистане погибли два человека
- 06.04-11:47 7 апреля в Степанакерте состоится официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери
- 06.04-11:42 Каждые 36 часов в Армении диагностируется рак шейки матки — Арсен Торосян
- 06.04-11:23 Президент Арцаха направил поздравительное послание в связи с Днем материнства и красоты с Днем материнства и красоты
- 06.04-11:21 Европейские индексы - 05-04-19
- 06.04-11:15 Цены на драгоценные металлы - 05-04-19
- 06.04-11:12 Прогноз солнечного и теплого 7 апреля остается в силе — ГагикСуренян
- 06.04-11:12 Американские индексы выросли - 05-04-19
- 06.04-11:11 Цены на цветные металлы - 05-04-19
- 06.04-11:10 Саркис Адамян стал автором великолепного голевого паса
- 06.04-11:09 Цены на нефть выросли - 05-04-19
- 06.04-10:50 Боксеры завоевали бронзовые медали на международном турнире
- 06.04-10:31 Президент Арцаха принял начальника Генштаба ВС Армении
- 06.04-10:29 Совет министров ИД стран СНГ утвердил план на 2019г.
- 05.04-22:00 Под патронажем премьер-министра открылась выставка, организованная по инициативе посольства Италии в Армении
- 05.04-21:33 Предстоящие на 6 апреля мероприятия
- 05.04-21:10 В Киеве почтили память погибших в апрельской войне 2016 года
- 05.04-20:36 Президент Республики Армения посетил место берег реки Иордан, где произошло крещения Иисуса Христа
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