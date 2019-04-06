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Армен Саркисян и АнтониуГутерриш не видят альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта


Президент Армении Армен Саркисян, находящийся  с рабочим визитом в Хашимитском КоролевствеИордании с целью участия  в  региональном форуме Всемирного экономического форума,  провел встречу  с Генеральным секретарем ООН АнтониуГутерришем.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Отметив  важность сотрудничества ООН и Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что Армения  активно вовлечена  в  работу  ООН и ее структур.

«У нас достаточно эффективное сотрудничество, а наше желание – сделать его более интенсивным особенно в  рамках ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ», - отметил президент РА.

Президент также подчеркнул большой  вклад АнтониуГутерриша в  деятельность фонда ГалустаГюльбенкяна, членом Попечительского совета  которого он был долгиегоды.

Собеседники обменялись мыслями  относительно перспектив  сотрудничества с ООН и ее структурами. 

Армен Саркисян высоко оценил содействие  ООН деятельности Минской  группы ОБСЕ как единственному  формату по карабахскому урегулированию, наделенному  международным мандатом.  

Армен Саркисян и  АнтониуГутерриш  приветствовали недавнюю встречу  премьер-министра Армении и президента  Азербайджана, подчеркнув, что  мирному,  переговорному  разрешению карабахского конфликта  нетальтернативы.




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