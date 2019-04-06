Армен Саркисян и АнтониуГутерриш не видят альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Хашимитском КоролевствеИордании с целью участия в региональном форуме Всемирного экономического форума, провел встречу с Генеральным секретарем ООН АнтониуГутерришем.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Отметив важность сотрудничества ООН и Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что Армения активно вовлечена в работу ООН и ее структур.

«У нас достаточно эффективное сотрудничество, а наше желание – сделать его более интенсивным особенно в рамках ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ», - отметил президент РА.

Президент также подчеркнул большой вклад АнтониуГутерриша в деятельность фонда ГалустаГюльбенкяна, членом Попечительского совета которого он был долгиегоды.

Собеседники обменялись мыслями относительно перспектив сотрудничества с ООН и ее структурами.

Армен Саркисян высоко оценил содействие ООН деятельности Минской группы ОБСЕ как единственному формату по карабахскому урегулированию, наделенному международным мандатом.

Армен Саркисян и АнтониуГутерриш приветствовали недавнюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана, подчеркнув, что мирному, переговорному разрешению карабахского конфликта нетальтернативы.