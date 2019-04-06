Полицейские Мегри обнаружили у иранцев психотропные таблетки и опиеподобные массы

В результате произведенного в нейтральной зоне Мегринского КПП досмотра автомобиля «Хундаи», принадлежащего 56-летнему ГасемуНадими, обнаружено 8 разноцветных таблеток психотропного действия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в результате произведенного в Мегринском КПП досмотра автомобиля «Пежо», принадлежащего 34-летнему ЭсмаилуРахагозари, в сиденье рядом с водителем обнаружено 10 таблеток психотропного действия. По предварительным данным, таблетки выпали из кармана его жены.

В результате досмотра автобуса «Скания», принадлежащего 64-летнему ХоссейнуСайеди, обнаружена 1 таблетка психотропного действия и полиэтиленовые пакеты с опиеподобной массой.

Машины перевезены на особо охраняемый участок Мегринского отделения полиции, а обнаруженные вещества отправлены на экспертизу.

По фактам составлены материалы и направлены ы Управление КГД.

Обстоятельства уточняются.