Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Полицейские Мегри обнаружили у иранцев психотропные таблетки и опиеподобные массы


В результате   произведенного в  нейтральной  зоне  Мегринского КПП досмотра автомобиля  «Хундаи», принадлежащего 56-летнему  ГасемуНадими, обнаружено 8 разноцветных  таблеток  психотропного действия.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в  результате   произведенного в  Мегринском КПП досмотра автомобиля  «Пежо», принадлежащего 34-летнему ЭсмаилуРахагозари, в сиденье рядом с водителем обнаружено 10  таблеток  психотропного действия. По предварительным данным, таблетки выпали из кармана его жены.

В результате   досмотра автобуса  «Скания», принадлежащего 64-летнему ХоссейнуСайеди,   обнаружена 1  таблетка  психотропного действия и полиэтиленовые  пакеты  с опиеподобной  массой.

Машины  перевезены на особо охраняемый  участок Мегринского отделения  полиции, а  обнаруженные  вещества отправлены  на  экспертизу.

По фактам  составлены  материалы  и направлены  ы  Управление  КГД.

Обстоятельства уточняются.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации