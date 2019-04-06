Полиция Иджевана выявила случай незаконной вырубки деревьев
14:52, 6 Апрель, 2019
Сотрудники УР Иджеванского отделения полиции 5 апреля обнаружили на территории «Царутидзор» грузовик ЗИЛ, принадлежащий 44-летнему Тиграну П. и нагруженному бревнами ясеня (13) и липы (2) разного диаметра.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, рядом с грузовиком обнаружены еще разного диаметра20 бревен ясеня и 3 липы длиной 220 см. Тигран П. не представил соответствующих документов, признавшись, что срубил 2 липы и 4 ясеня.
Грузовик с 15 бревнами перевезен на особо охраняемый участок, а остальные 23 переданы в лесное хозяйство Иджевана.
Ущерб выясняется.
Подготавливаются материалы.