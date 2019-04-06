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Полиция Иджевана выявила случай незаконной вырубки деревьев


Сотрудники УР Иджеванского отделения  полиции 5 апреля обнаружили на территории «Царутидзор»  грузовик ЗИЛ, принадлежащий  44-летнему  Тиграну П. и нагруженному  бревнами ясеня (13) и липы (2)   разного диаметра.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, рядом с грузовиком обнаружены  еще разного диаметра20 бревен   ясеня  и 3 липы  длиной  220 см.  Тигран  П. не представил соответствующих документов, признавшись, что  срубил 2 липы и 4 ясеня. 

Грузовик  с 15 бревнами  перевезен на особо охраняемый  участок, а остальные  23 переданы  в лесное  хозяйство Иджевана.

Ущерб выясняется.

Подготавливаются материалы.




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