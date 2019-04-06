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Арестован адвокат Ваагн Даниелян — ССС


Арестован адвокат Ваагн Даниелян, обвиняемый в  передаче суммы взятки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян. Адвокату   предъявлено обвинение по пп. 2 и 3 ч.4 ст. 38- 311 УК РА (содействие  в  получении  судьей взятки в  особо крупных размерах). 

Ранее Специальная  следственная служба  сообщала, что на основании достаточных оснований, полученных в ходе  предварительного расследования дела, возбужденного в  СНБ  и переданного в производство ССС, судье  суда общей  юрисдикции Котайкской  области ГагикуГеробяну предъявлено обвинение по пп. 2 и 3 ч.4 ст. 311 УК РА за преступное деяние, состоящее в  том, что при содействии адвоката АП РА  он получил взятку в  особо крупных размерах.

 




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