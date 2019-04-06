Арестован адвокат Ваагн Даниелян — ССС

Арестован адвокат Ваагн Даниелян, обвиняемый в передаче суммы взятки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян. Адвокату предъявлено обвинение по пп. 2 и 3 ч.4 ст. 38- 311 УК РА (содействие в получении судьей взятки в особо крупных размерах).

Ранее Специальная следственная служба сообщала, что на основании достаточных оснований, полученных в ходе предварительного расследования дела, возбужденного в СНБ и переданного в производство ССС, судье суда общей юрисдикции Котайкской области ГагикуГеробяну предъявлено обвинение по пп. 2 и 3 ч.4 ст. 311 УК РА за преступное деяние, состоящее в том, что при содействии адвоката АП РА он получил взятку в особо крупных размерах.