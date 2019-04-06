Сотрудники Масисского отделения полиции выявили случай дачи взятки

Сотрудники уголовного розыска Масисского отделения полиции, в результате действий на основании полученных 5 апреля сведений, совместно с сотрудниками Араратского областного управления доставили в полицию двух братьев, жителей села Айнтап – по подозрению в незаконном хранении, употреблении и распространении наркотиков и даче взятки.

Как передает Арменпресс, пресс-служба полиции РА сообщает: выяснилось, что в тот же день, примерно в 20.00 часов, по устной договоренности, у моста села Гетапня, фельдшеру одно из УИУ было передано в качестве взятки 50.000 драмов. Взамен тот должен был передать их отцу, находящемуся в УИУ, 4 сотовых телефона.

6 апреля в 00.10 часов упомянутый фельдшер был задержан и на своей машине доставлен в Масисское отделение, где представил эти телефоны.

Обстоятельства выясняются.

Ведется следствие.