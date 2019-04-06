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Сотрудники Масисского отделения полиции выявили случай дачи взятки


Сотрудники уголовного розыска Масисского отделения  полиции, в  результате  действий на основании полученных 5 апреля сведений,  совместно с сотрудниками Араратского областного управления  доставили в  полицию двух братьев, жителей  села Айнтап – по подозрению в  незаконном хранении, употреблении и распространении наркотиков и   даче  взятки.

Как  передает Арменпресс, пресс-служба  полиции РА  сообщает: выяснилось, что в  тот же  день, примерно  в 20.00 часов, по устной  договоренности, у  моста села  Гетапня, фельдшеру одно из УИУ было передано в качестве  взятки 50.000 драмов. Взамен тот должен был передать их отцу, находящемуся в УИУ, 4 сотовых телефона.  

6 апреля в 00.10 часов упомянутый  фельдшер был задержан и на своей  машине  доставлен в  Масисское  отделение, где представил эти телефоны.

Обстоятельства выясняются.

Ведется следствие.




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