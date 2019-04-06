В рамках программы сотрудничества между двумя армянскими республиками начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант АртакДавтян 5-6 апреля посетил Армию обороны Арцаха.

В сопровождении командующего Армией обороны, генерал-майора Карена Абрамяна начальник ГШ посетил места постоянной дислокации воинских частей на южном и центральном направлении, а также передний край. В ходе визита было обращено особое внимание на вопросы организации эффективного взаимодействия воинских объединений и частей, скоординированность действий.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, во второй день рабочего визита начальник ГШ и командующий Армией обороны посетили передовую одной из в/частей и ознакомились с оперативно-тактической ситуацией, инженерными работами, социально-бытовыми условиями личного состава.

В завершение визита были подведены итоги мониторинга боевой готовности, тылового и технического обеспечения, уточнены дальнейшие шаги сотрудничества.