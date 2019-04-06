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Начальник Генштаба ВС РА посетил передовую в Арцахе 13:14


В рамках программы сотрудничества между двумя армянскими республиками начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант АртакДавтян 5-6 апреля посетил Армию обороны Арцаха.

В сопровождении командующего Армией обороны, генерал-майора Карена Абрамяна начальник ГШ посетил места постоянной дислокации воинских частей на южном и центральном направлении, а также передний край. В ходе визита было обращено особое внимание на вопросы организации эффективного взаимодействия воинских объединений и частей, скоординированность действий.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, во второй день рабочего визита начальник ГШ и командующий Армией обороны посетили  передовую одной    из в/частей  и  ознакомились с оперативно-тактической ситуацией, инженерными работами, социально-бытовыми условиями личного состава.

В завершение  визита  были подведены итоги  мониторинга боевой  готовности, тылового и технического обеспечения, уточнены  дальнейшие шаги сотрудничества.

 




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