За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим перемирия около 250 раз

За период 30 марта - 6 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщилиАрменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют ситуацию. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.