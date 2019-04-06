Власти 20 штатов США предъявили судебный иск против Трампа, причина — строительство стены на границе с Мексикой

Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU.

Истцытребуют "заблокировать незаконную попытку администрации президента направить около 1,6 млрд долларов" федеральных бюджетных средств на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов. Кроме того, власти штатов выражают обеспокоенность потенциальным ущербом окружающей среды, который будет нанесен при реализации проекта.

15 февраля Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения, который позволит ему выделить 8 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

15 марта Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой, однако Трамп наложил вето на резолюцию палаты. Позже Палата представителей Конгресса не смогла набрать необходимые 290 голосов для отмены вето президента.