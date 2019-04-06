При взрывах в Афганистане погибли два человека

Два человека погибли, еще 20 получили ранения в результате двух взрывов на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.

Как сообщается, взрывы прогремели в субботу утром в городе Джелалабад. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Два человека погибли, еще 20 других, включая женщин, детей и полицейских, получили ранения в двух взрывах в Джелалабаде", - сообщило агентство в Twitter.

Кроме того, в агентство поступили сведения, что в городе произошел еще один взрыв - третий за субботу.