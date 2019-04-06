Каждые 36 часов в Армении диагностируется рак шейки матки — Арсен Торосян

Каждые 36 часов в Армении диагностируется рак шейки матки, а каждые 72 часа от этого умирает одна женщина.

Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«Вакцинация против папиллома-вируса предотвращает это распространенное в наше время заболевание – рак, обеспечивает эффективный контроль и сокращает смертность от нее. А будут ли отвечать за неспасенные жизни «борцы» с этим и их модераторы?», - пишет Торосян.