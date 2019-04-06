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Каждые 36 часов в Армении диагностируется рак шейки матки — Арсен Торосян


Каждые  36 часов  в  Армении  диагностируется рак  шейки матки, а каждые  72 часа от этого умирает одна женщина.

Как  передает Арменпресс, об этом написал в  Facebook  министр здравоохранения РА  Арсен Торосян.

«Вакцинация против  папиллома-вируса предотвращает это распространенное  в  наше время  заболевание – рак, обеспечивает эффективный  контроль и сокращает смертность от нее. А будут ли отвечать за неспасенные жизни «борцы» с этим  и их модераторы?», - пишет Торосян.




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