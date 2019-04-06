Президент Арцаха направил поздравительное послание в связи с Днем материнства и красоты с Днем материнства и красоты

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем материнства и красоты.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие женщины!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником материнства и красоты – теплым и светлым весенним праздником, который мы отмечаем с безграничной любовью и признательностью.

Материнство и красота взаимосвязаны, поскольку для каждого человека самой красивой, нежной, ласковой и заботливой является мать: она красива своей беззаветной преданностью, богатством хрупкой души и незаменимой любовью. На протяжении всей жизни мы стараемся найти эту красоту в наших женах, сестрах, дочках, окружающих нас женщинах, таким образом воздавая им должное и чтя их.

Дорогие арцахские женщины!

У вас особая миссия и роль в нашей жизни. Будучи хранительницей и опорой родного очага, вы вносите неоценимый вклад в дело защиты, развития и усиления родной страны, образования и воспитания подрастающего поколения, принимаете активное участие в общественно-политической жизни, всегда помогая и содействуя нам, мужчинам.

Мы безмерно благодарны и признательны вам. Будьте всегда здоровыми, радостными и счастливыми, окруженными любовью и заботой родных. Пусть осуществятся все ваши заветные желания и цели.

С праздником вас, дорогие женщины!»