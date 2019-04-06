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Европейские индексы - 05-04-19


МОСКВА, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.18% и составил 12009.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.23% и составил 5476.20 пункта, британский FTSE вырос на 0.61% и составил 7446.87 пункта, а российский RTSI вырос на 0.48% и составил 1225.84 пункта.




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