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Прогноз солнечного и теплого 7 апреля остается в силе — ГагикСуренян


Глава  Гидрометслужбы  МЧС РА ГагикСуренян сообщает: как  и прогнозировалось, 7 апреля  ожидается солнечная погода без осадков.

Как  передает Арменпресс, об этом он написал в  Facebook.

«Дорогие  девушки и женщины, обещанный  на завтра  прогноз солнечного и теплого дня остается в  силе», - написал он.

6 апреля время от времени ожидается дождь и гроза. 7-10 апреля  - погода без осадков. Температура  воздуха в  республике  повысится, днем — до +20 градусов.




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