Прогноз солнечного и теплого 7 апреля остается в силе — ГагикСуренян

Глава Гидрометслужбы МЧС РА ГагикСуренян сообщает: как и прогнозировалось, 7 апреля ожидается солнечная погода без осадков.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Дорогие девушки и женщины, обещанный на завтра прогноз солнечного и теплого дня остается в силе», - написал он.

6 апреля время от времени ожидается дождь и гроза. 7-10 апреля - погода без осадков. Температура воздуха в республике повысится, днем — до +20 градусов.