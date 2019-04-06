Совет министров ИД стран СНГ утвердил план на 2019г.

5 апреля в Москве прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), на котором делегацию Армянской стороны возглавлял Заместитель Министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян.

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, на заседании были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств СНГ, в частности в сфере укрепления сотрудничества по противодействию возрастающим угрозам и вызовам безопасности и стабильности.

Участники заседания подвели итоги реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ в 2018 году и утвердили План на 2019 год.

Были одобрены проект Заявления глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, в котором подтверждается приверженность стран СНГ принципам и нормам международного права, подчеркивается универсальный и межправительственный характер созданной в конце Второй мировой войны в 1945 году ООН и ее особая ответственность за поддержание мира и недопущение новых глобальных конфликтов, проект Соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств-участников СНГ, а также ряд других документов.

Советом министров также рассмотрен документ по созданию базовой организации по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Очередное заседание СМИД состоится 10 октября в Ашхабаде.