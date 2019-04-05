Под патронажем премьер-министра открылась выставка, организованная по инициативе посольства Италии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян в Национальной галерее Армении сегодня присутствовал на открытии организованной по инициативе посольства Италии в Армении выставки “Форма цвета. От Возрождения до Рококо”. Выставка проводится под высоким патронажем премьер-министра Республики Армения. На мероприятии присутствовали члены правительств и парламентов Армении и Италии, а также представители аккредитованного в Армении дипломатического корпуса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей приветственной речи по случаю открытия выставки премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Выражаю благодарность послу Италии г-ну Винченцо дель Монако за содействие культурному диалогу между нашими странами и народами посредством подобной инициативы. Считаю необходимым отметить, что эта выставка не является уникальным культурным событием в Армении: этой выставкой посольство продолжает существующую уже много лет традицию представления итальянской культуры обществу Армении в разных форматах. Следовательно, в Вашем лице я также приветствую усилия Ваших предшественников на посту посла Италии в Армении.

История государственных отношений, дружбы и культурного взаимодействия между армянским и итальянским народами, которые представляют древние цивилизации мира, богата и имеет многовековую историю, и вполне закономерно, что кроме подобных взаимных контактов в сфере культуры, наши две страны также активно сотрудничают в сфере сохранения и реставрации культурного наследия.

Питаемые одним и тем же духовным источником, имеющие схожую систему ценностей, от киликийской Армении до Венеции и острова Св. Лазаря, многочисленные почитаемые деятели светского и духовного сословий в широком смысле основательно и безусловно подняли армяно-итальянские отношения на высокий уровень, и теперь у нас сильный и надежный тыл сегодня.

И именно с этим чувством я еще раз поздравляю и благодарю организаторов выставки за представление нашей публике уникальных работ гениев Венецианской школы, которые полны эмоциональных и художественных эмоций”.

Премьер-министр Никол Пашинян осмотрел выставочные залы, ознакомился с представленными работами.

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На выставке “Форма цвета. От Возрождения до Рококо” представлены произведения знаменитых итальянских мастеров 16-18 веков из Национальной галереи старинного искусства Триеста. В экспозицию включены произведения талантливых итальянских художников эпохи Возрождения и последующего периода европейского искусства - 55 живописных и графических работ. Выставка продлится 2 месяца.