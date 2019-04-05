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Президент Республики Армения посетил место берег реки Иордан, где произошло крещения Иисуса Христа


Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся в Иордании с рабочим визитом, 5 апреля посетил место берег реки Иордан, где произошло крещения Иисуса Христа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саргсян прошелся по христианской святыне и сделал запись в Книге почетных гостей. Он отметил, что забота Иордании в отношении всемирно известного святого места является лучшим доказательством солидарности и диалога цивилизаций.

Президент Саргсян также посетил армянскую церковь Святого Карапета, построенную на берегу реки Иордан, и зажег там свечу.




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