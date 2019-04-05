У властей Арцаха и Азербайджана кардинально противоположные подходы к проблеме беженцев и перемещенных лиц: глава МИД Арцаха

Министр иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна дал интервью республиканской газете «Азат Арцах», сообщили в пресс-службе МИД Арцаха.. Арменпресс представляет интервью полностью.

- Господин Маилян, Азербайджан всегда использовал вопрос беженцев в качестве инструмента политического давления. Баку продолжает настойчиво муссировать тему "оккупированных" армянами территорий и "миллиона" беженцев. На протяжении долгих лет существовали палаточные лагеря в Имишли, Барде. Какие шаги для решения проблемы армянских беженцев предпринимают власти Арцаха?

- Проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) является одной из ключевых в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. При этом необходимо отметить, что возникновение данной проблемы стало следствием деструктивной политики Азербайджана, направленной на силовое подавление реализации права армянского населения Арцаха на самоопределение. Это очень важно с точки зрения как вопроса ответственности за сложившуюся ситуацию, так и методологии решения проблемы беженцев и перемещенных лиц. Очевидно, что вначале необходимо устранить первопричину конфликта, а затем уже приступить к ликвидации ее последствий.

У властей Арцаха и Азербайджана кардинально противоположные подходы к проблеме беженцев и перемещенных лиц. Если Баку рассматривал вопрос беженцев и ВПЛ главным образом в качестве инструмента получения неких политических или же пропагандистских дивидендов, то в Арцахе проблему беженцев воспринимали как гуманитарную и на всем протяжении конфликта старались облегчить положение беженцев и ВПЛ. В отличие от богатого нефтяными ресурсами Азербайджана в Арцахе не стали создавать показные палаточные лагеря для беженцев и политизировать эту проблему. Арцахцы обеспечили эту категорию жертв конфликта минимальными условиями для жизни под крышей. По сей день наше государство, без международной поддержки, продолжает строить жилье для беженцев, а также ВПЛ, которые вернулись в освобожденные от оккупации места прежнего проживания. В частности, одним из приоритетных пунктов в программе Президента Республики Арцах Бако Саакяна на 2017-2020 гг. является вопрос решения социальных проблем армянских беженцев из Азербайджана, нашедших убежище в Арцахе.

Вопрос армянских беженцев из Азербайджана постоянно находится в центре внимания властей Республики Арцах. Более того, защита их прав и интересов зафиксирована в ежегодных программах Правительства Республики Арцах в качестве одного из важных направлений внешней политики республики.

- Вы точно подметили - без международной поддержки. Армянские беженцы из Азербайджана не имеют международного статуса, они не пользуются никакими международными программами, в отличие от азербайджанских беженцев. Права армянских беженцев из Азербайджана полностью игнорируются со стороны международных инстанций. Они объясняют это непризнанностью Республики Арцах. Но какая разница, живут беженцы в признанной или непризнанной стране? Факт, что они есть, и факт, что права их были сильно ущемлены со стороны Азербайджана: они подверглись гонениям по национальному и религиозному признаку, их жизни угрожала опасность...

- Безусловно, ситуация, при которой проживающие в Арцахе беженцы и ВПЛ оказались полностью забытыми со стороны специализированных международных организаций, является крайне ненормальной и вопиющей. Мы считаем, что лишение этих людей международной защиты и поддержки является нарушением их основополагающих прав. Эту позицию мы неоднократно доводили до сведения представителей международных организаций.

На недавней встрече с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком я отметил, что в ситуации с Арцахом ОБСЕ не должна ограничиваться сугубо процессом урегулирования и оставлять без должного внимания человеческое измерение. В частности, на встрече мною было подчеркнуто, что процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта длится уже более 27 лет, и этот факт накладывает на ОБСЕ определенные обязательства, чтобы ввиду неурегулированности конфликта и непрекращающихся попыток Баку изолировать Арцах живущие в республике люди, в том числе беженцы и ВПЛ, не были ограничены в реализации своих основополагающих прав и свобод.

- В последнее время чувствуются некоторые подвижки в вопросе беженцев в Арцахе. Например, недавно в Ереване руководитель Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана имел возможность представить Действующему председателю ОБСЕ проблемы данной категории лиц. Я знаю, что инициатива принадлежит Вам. Расскажите коротко о сути встречи.

- Сарасар Сарьян рассказал Действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку о ситуации с армянскими беженцами в Арцахе. Он отметил, что в Республике Арцах проживает до 30 тысяч армянских беженцев, которые лишены международной поддержки и помощи, в том числе из-за позиции азербайджанских властей, препятствующих посещению Арцаха со стороны специализированных международных организаций. Сарасар Сарьян пригласил Действующего председателя ОБСЕ посетить Арцах и на месте ознакомиться с положением армянских беженцев в Арцахе.

- Как Вы считаете, изменятся ли подходы международных структур к вопросу армянских беженцев из Азербайджана, проживающих в Арцахе? Можно ли надеяться на то, что наши беженцы получат международный статус, смогут воспользоваться какими-то международными гуманитарными программами и тому подобное?

- Не думаю, что это в скором времени произойдет, но, во всяком случае, наше ведомство делает все для этого, и ярким подтверждением тому явилась инициированная нами встреча руководителя Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана с Действующим председателем ОБСЕ. Я надеюсь, что голос представителя армянских беженцев из Азербайджана был услышан.

Помимо этого мы наладили контакты с аналогичными организациями Армении.

- Относительно переговорного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Мы знаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил вернуть за стол переговоров Нагорный Карабах, на что президент Азербайджана категорически не соглашается или же ставит условия, что в таком случае должна присутствовать и так называемая азербайджанская община Нагорного Карабаха...

- В первую очередь, необходимо отметить, что вопрос о восстановлении трехстороннего формата переговоров является наиболее точным индикатором степени готовности официального Баку к реальному прогрессу в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Это убеждение основывается на том непреложном факте, что трехсторонний формат переговоров был самым результативным. Следовательно, противодействие восстановлению самого результативного формата переговоров, на наш взгляд, равносильно искусственному затягиванию процесса урегулирования.

Складывается впечатление, что официальный Баку стремится превратить переговоры в бесконечный процесс в надежде, что это поможет отсрочить неизбежное признание Республики Арцах со стороны международного сообщества в качестве независимого государства. С этой целью азербайджанские власти пытаются всячески исказить суть конфликта, представить его в качестве территориального или же межобщинного. Фактически, азербайджанские беженцы из Арцаха стали инструментом для решения Азербайджаном своих внешнеполитических задач.

- 16 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права.

- Вопрос беженцев и ВПЛ не будет иметь конкретного содержания, пока не будет дан ответ на главный вопрос – об ответственности сторон перед теми, кто в результате конфликта лишился своего права свободно жить и развиваться в своем родном крае.

Азербайджанская ССР, как республика-инициатор массового насильственного исхода своих граждан-армян, со всей очевидностью продемонстрировала свою позицию по отношению к данной категории лиц. Ни бывшая АзССР, ни тем более нынешняя Азербайджанская Республика не сделали шагов в направлении признания собственных политико-правовых обязательств перед бывшими своими гражданам и не взяли на себя ни моральной, ни материальной ответственности за содеянное. Никто из более чем 400 тыс. армянских беженцев из Азербайджана, покинув эту страну под непосредственной угрозой своей жизни, не получил компенсацию, со всеми вытекающими материально-имущественными и моральными потерями.

Согласно Основным принципам и руководящим положениям, касающимся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, жертвам подобных нарушений следует предоставлять полное и эффективное возмещение ущерба, которое включает в себя реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения случившегося. Компенсацию следует предоставлять за любой поддающийся экономической оценке ущерб в установленном порядке и соразмерно серьезности нарушения.