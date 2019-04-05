Никол Пашинян посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри, городской автовокзал и аэропорт “Ширак”, встретился с проживающими в домиках гражданами

В рамках рабочего визита в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри. Командование военной базы представило главе правительства созданные для военнослужащих условия жизни и труда. Премьер-министр посетил музей военной базы, ознакомился с представленными экспонатами, сделал запись в Книге почетных гостей и посетил действующую на территории военной базы церковь.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, затем Никол Пашинян отправился на городской автовокзал Гюмри, где обсудил с городскими властями и представителями правительства вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью автовокзала, в частности, с капитальным ремонтом и возможностью превращения его в транспортный узел.

Никол Пашинян также посетил аэропорт “Ширак” города Гюмри, где руководство ЗАО “Международные аэропорты «Армения»” представило премьер-министру текущие инвестиционные программы. Было отмечено, что в аэропорту “Ширак” уже реализована программа, направленная на улучшение инфраструктуры и обеспечение технической оснащенности. В текущем году в результате новых инвестиций планируется построить новый зал прилета, отремонтировать платформу и решить другие логистические проблемы. Было отмечено, что годовой пассажиропоток уже превысил 200 тысяч. Премьер-министр Никол Пашинян придал важность программе развития аэропорта “Ширак” и выразил уверенность, что направленные на улучшение общей инфраструктуры Гюмри шаги будут способствовать повышению привлекательности города, активизации экономики и увеличению туристических объемов.

Премьер-министр также посетил поселок домиков возле автовокзала Гюмри, встретился с местными жителями, выслушал их жилищные проблемы. Глава правительства побывал в нескольких домиках и ознакомился с условиями жизни граждан.

При возвращении в Ереван премьер-министр также посетил общину Маралик и встретился с местными жителями, побеседовал с ними и выслушал их проблемы.

***

Согласно Указу премьер-министра Армении от 20 декабря 2018 года, в городских и сельских населенных пунктах Ширакской области был проведен процесс документирования неосновных зданий. Было документировано 3517 временных домиков, из которых 2858 - в Гюмри, 5 - в Артике, 654 - в 17 сельских поселениях. Рабочая группа, созданная согласно тому же указу премьер-министра, проведет оценку объемов обязательств по переселению проживающих в зоне бедствия после Спитакского землетрясения в неосновных строениях - улучшению жилищных условий, а также устранению с территорий неосновных жилищных сооружений, разработке предложений о легализации соответствующих требованиям городской документации зданий, а также проведению процесса расчета необходимых для решения проблемы финансовых средств. Процесс будет завершен к 30 июня текущего года. В 104-м поселке автовокзала Гюмри находится 164 домика.